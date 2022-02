Luis Díaz entusiasmado: “Estoy listo para jugar”

Luis Díaz se convirtió en nuevo jugador del Liverpool a pedido de Jürgen Klopp, el jugador colombiano manifestó que está listo para jugar

Quiere debutar. Luis Díaz se convirtió en nuevo jugador del Liverpool a pedido de Jürgen Klopp, el jugador colombiano manifestó que está listo para jugar. Tras ser recibido por el exitoso y experimentado estratega alemán, el joven talento colombiano quiere mostrar todas sus cualidades este domingo, frente al Cardiff por la Liga Inglesa.

Díaz dijo lo siguiente sobre su debut: “Ante todo, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy feliz y contento de estar aquí en este gran equipo. Llevo poco tiempo aquí pero en el poco tiempo que he tenido con mis nuevos compañeros he compartido unas palabras con grandes jugadores y auténticos referentes de este club. Estoy muy orgulloso de reunirme con ellos”

Además, agregó lo siguiente: “Es un club al que sigo desde hace un buen tiempo, y siempre los he visto jugar. No es ningún secreto que la Premier League es una de las mejores ligas y he seguido el fútbol aquí y lo he visto desde que era un niño. Y en cuanto al Liverpool, no creo que deba decir mucho sobre ellos que no se haya dicho”.

NUEVA JOYA DEL LIVERPOOL:

El joven colombiano manifestó estar a la orden del club: “Me comprometo a estar disponible desde hoy, el primer día que llegue. Ya he entrenado un poco hoy, estuve en el campo y luego en el gimnasio. Así que sí, mi mentalidad es que estoy listo para ayudar a mi equipo y aportar mi granito de arena y contribuir, como dijiste. Estoy disponible para el entrenador y su cuerpo técnico para lo que me necesiten”.

Por último, habló del estilo del conjunto inglés: “Sí, para mí es el equipo perfecto y mi decisión de venir aquí se basó un poco en eso. Sabía que el estilo de juego del equipo me ayudaría mucho. Este es un momento importante para mí y se trata de trabajar al 100% porque lo primero es estar disponible y estar completamente preparado”.