Lewandowski: “The Best es más importante que el Balón de Oro”

El goleador comparó ambos premios y otra vez se refirió a Messi: “Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best”.

Robert Lewandowski arrancó el 2022 con una sonrisa. El delantero polaco sumó un nuevo premio The Best al mejor futbolista del año pasado, galardón otorgado por la FIFA.

El goleador del Bayern Munich se había quedado con las ganas de levantar el Balón de Oro del 2021, concedido por la revista France Football, que fue a parar a las manos, por séptima vez, de Lionel Messi.

El polaco le tiró un nuevo dardo a Lionel Messi luego de las declaraciones que hizo el argentino al ganar el Balón de Oro en noviembre pasado. ¿Qué dijo Messi?

“Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Creo que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa”, expresó Messi tras ganar su séptimo Balón de Oro.

Lewandowski no entiende que Messi haya dicho eso, cuando no lo incluyó en sus votaciones para The Best. Tras la premiación, en enero pasado, se reveló que el astro del Paris Saint-Germain votó por Kylian Mbappé, Neymar y Karim Benzema, en ese orden.

A lo que el delantero recordó y contestó:

“Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”.

Expresó el polaco.

Finalmente, el delantero del Bayern Munich, comparo el The Best con el Balon de Oro y llegó a la conclusión que “el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA”.