Óscar Romero arremetió contra decisiones de la FPF

Está en contra. Óscar Romero, presidente de la ADFP, se pronunció en contra de las recientes decisiones de la Federación Peruana de Fútbol, liderada por Agustín Lozano. Además, habló de la no presencia de público en la primera fecha de la Liga 1, situación que ha provocado malestar en los diferentes clubes.

Romero manifestó lo siguiente sobre esta situación en la Liga 1: “Si el tema de imagen va a ser exclusivamente de la Liga 1, va a perjudicar económicamente a los clubes. También solicitan un número de entradas para las ligas departamentales de las localidades donde se jueguen los partidos y aquí no interesa el número”

Además, agregó lo siguiente: “El club local para realizar su trámite de autorización ante la policía y la DISEDE debe tener 12 días hábiles antes del partido. El 24 de enero se sorteó el nuevo fixture y acaso, ¿se tenían los 12 días hábiles sabiendo que la primera semana de febrero se iban a realizar los partidos?, No. Por ende, hay muchos equipos locales a los que se les ha negado su permiso. Esto ha provocado un gran perjuicio”.

El dirigente señaló que: “Hasta la fecha, no ha sido inscrito el consejo directivo de la FPF que fue elegido el mes de diciembre ante Registros Públicos. El directorio presidido por el ingeniero Agustín Lozano no tiene poderes inscritos. El problema no lo genera la Asociación ni los clubes, sino esta irregular elección que habido en la Federación”.

Por último, quiere proponer soluciones a esta coyuntura: “Al gerente de la Liga 1, doctor Víctor Villavicencio, debería de llamar a los presidentes de los clubes o a los administradores antes de generar normas o emitir documentos”.