Ancelotti: “Los jugadores no tienen problemas en bajarse el salario”

El entrenado del Real Madrid habló de la gran cantidad de partidos que habrá esta temporada.

Carlo Ancelotti se mostró molesto por la cantidad de partidos en el calendario, advirtiendo que esto aumenta el riesgo de lesiones para los jugadores. El técnico del Real Madrid afirmó que los futbolistas estarían dispuestos a reducir sus salarios si eso les permite jugar menos. Además, reconoció que su equipo aún no está en su mejor nivel, algo que considera habitual en esta etapa de la temporada.

“El fútbol necesita reflexionar porque el objetivo es jugar menos partidos para evitar las lesiones. Los jugadores no tienen problemas en bajarse el salario si juegan menos”, fueron las palabras del director técnico italiano. “La queja no va a cambiar el calendario de esta temporada. Es importante reflexionar sobre esto y que piensen que los jugadores se están cansando. El calendario de esta temporada no va a cambiar, los jugadores están pensando en cambiar el futuro del fútbol”, añadió.

Sobre los torneos que enfrentará el cuadro merengue, señaló: “No están claras las fechas, pero jugamos las competiciones que nos piden jugar. No estamos centrados en este tema porque ha empezado la Champions y tenemos la Liga. Hasta diciembre tenemos tiempo para pensar”.

“Sé que no hemos estado a nuestro mejor nivel, pero es bastante normal en este momento de la temporada. Nunca hemos llegado en los últimos años a tope en septiembre. Hemos llegado a tope en octubre o noviembre, cuando la temporada comienza a ponerse viva. De momento estamos bastante bien”, finalizó Ancelotti acerca del rendimiento del Real Madrid.

