Ancelotti: “Modric va a descansar ante Osasuna”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló en la previa del encuentro frente al Osasuna por la Liga de España, además dio detalles del once inicial. El conjunto blanco sigue en la punta del torneo español y jugará las semifinales de la Champions League frente al Manchester City.

Ancelotti expresó lo siguiente: “He tenido la suerte de estar en grandes clubes. En la evaluación de un entrenador no sólo debe contar ganar títulos. Hay entrenadores buenísimos que evitan descensos”.

EL MADRID VA POR TODO:

Además, reveló lo siguiente sobre los puntos que necesitan para alcanzar el título de Liga: “La cuenta que hacemos es sencilla, simple. No necesito ser un matemático, porque no lo soy, me gusta más la historia. Quiero sumar de tres en tres e intentar sumar los tres puntos ante Osasuna”.

Por último, señaló lo siguiente sobre Casemiro y su ausencia en el partido: “Ha tenido un problema en el entrenamiento, son pequeños problemas. No le permite jugar, pero espero que pueda estar disponible ante el City. Lo mismo con Jovic y Mariano”.