Xavi: “Nos complicamos nosotros mismos la temporada”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se mostró muy molesto tras la sorpresiva derrota de su equipo frente al Cádiz por la Liga de España. El Barsa no pudo dejar atrás la eliminación de la Europa League y sumó su segunda derrota consecutiva.

Xavi expresó lo siguiente: “No ha entrado el balón. Hemos generado muchas ocasiones. El Cádiz está muy bien organizado. Sergio trabaja muy bien. No hemos materializado las ocasiones. Al marcar, aún han hecho que el partido fuera más lento. Seguimos con el objetivo de la Champions intacta.

XAVI NO PUDO ANTE CÁDIZ:

Además, reveló lo siguiente: “Es una semana muy mala. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Nos complicamos nosotros mismos la temporada. Son errores que no podemos cometer. Cometemos errores fáciles. No atacamos ni defendemos bien”.

Por último, señaló: “Lo que genera Dembélé no lo hace nadie.Hemos mejorado. Pero queríamos hacer más cosas y luchar por títulos. Hay que mejorar entre todos, y mirarnos a la cara. Hay que tener más deseo, no vale perder contra el Cádiz. Quedan siete finales. Hoy no hemos jugado una final. En casa hay que demostrar más ganas y más carácter”.