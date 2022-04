Gallese y la posibilidad de retirarse en Alianza: “Sí me encantaría terminar ahí”

Pedro Gallese, arquero del Orlando City, no descartó la idea de poder terminar su carrera deportiva en Club Alianza Lima, equipo del que es hincha

Pedro Gallese, arquero del Orlando City, no descartó la idea de poder terminar su carrera deportiva en Club Alianza Lima, equipo del que es hincha. El Pulpo ya tuvo un paso por tienda íntima en el año 2019, siendo subcampeón nacional del torneo peruano.

Gallese expresó lo siguiente: “De repente, en un futuro, podría regresar a Alianza Lima. Ahora estoy enfocado y metido en los partidos que se avecinan con Orlando City y en la Selección Peruana. Sí me encantaría terminar ahí”.

Además, reveló lo siguiente sobre su relación con los distintos capitanes de los países sudamericanos: “Con todos tengo una buena relación, sin embargo, hay un jugador de una selección con el que no me llevo porque no me gusta su actitud”

Por otra parte, expresó lo siguiente sobre Neymar: “Es un gran jugador pero a veces tiene un comportamiento que a nadie le gusta y es por eso”.

GALLESE VOLVIÓ A HABLAR DE ALIANZA:

Por último, no es la primera vez que Gallese toca este tema, ya lo hizo hace un mes, señalando: “Quizás en un futuro podría regresar. Ahorita, estoy con la cabeza en Orlando City y en la Selección peruana, pero por qué no -en un futuro- volver al equipo blanquiazul”.