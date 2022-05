Ancelotti: “Necesitábamos dar descanso a los jugadores”

El técnico italiano habló en rueda de prensa, donde analizó la derrota ante el Atlético de Madrid.

Real Madrid cayó en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid por uno a cero en el Wanda Metropolitano. Un penalti señalado con la ayuda del VAR ayudó a que Carrasco marque el único tanto del encuentro. Carlo Ancelotti se refirió al encuentro y justificó su derrota.

“Fue un buen partido en la segunda parte, estuvimos cerca del empate. Tenemos que seguir así. El objetivo era evitar problemas y dar descanso a jugadores. En los siguientes partidos jugarán jugadores que han tenido menos minutos. Estos partidos te valen para coger ritmo.”

Declaró Carlo Ancelotti tras acabar el encuentro en rueda de prensa.

También explicó por qué Mariano desapareció del once a poco tiempo de comenzar el encuentro: “Mariano estaba en el once y luego no se encontraba cómodo por una molestia en el isquio. Después de la alineación he preferido meter a Jovic, ya que a Karim no lo iba a meter, estaba cansado, no se había recuperado, igual que Luka”.

El italiano terminó siendo preguntado por la preparación de cara a la final de la Champions, a lo que dejó bien claro el italiano: “Ahora jugamos el jueves y después tenemos el partido del domingo. Tenemos dos semanas para prepararnos y lo vamos a hacer de forma normal como si fuera una semana de trabajo, no vamos a hacer nada especial. En este momento lo mejor es tocar lo menos posible. La idea es que toda la plantilla este disponible para el día 28”.