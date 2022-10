Ancelotti: “Necesitamos seguir sufriendo y ganar los partidos”

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, destacó el nivel de su plantel en este momento de la temporada. El cuadro blanco pelea en los dos frentes: Liga y Champions

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, destacó el nivel de su plantel en este momento de la temporada. El cuadro blanco pelea en los dos frentes: Liga y Champions. El cuadro blanco venció por 3-1 al Sevilla y aseguró el liderato del torneo local español.

“Son recursos que tenemos en el banquillo. La plantilla tiene salud cuando los que juegan menos entran al campo y lo hacen muy bien. Tenemos que aguantar este tramo de temporada, necesitamos seguir sufriendo y ganar los partidos”, dijo el italiano.

Sobre si es el equipo más fiable que ha tenido comentó: “No sé si es el más fiable, pero es el equipo que me gusta entrenar. Es un equipo que no me da problemas, que es respetuoso. Y como calidad, es una de las mejores que he tenido, si no la mejor”.

Real Madrid se impuso al Sevilla (14º) por 3-1, con dos goles en los últimos minutos, este sábado en la undécima jornada de LaLiga española, y consolidó su puesto de líder, con seis puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, que recibe el domingo al Athletic Bilbao (6º).

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militao, Daniel Carvajal; Toni Kroos, Aurelien Tchouameni, Luka Modric; Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo.

Sevilla: Yassine Bounou; Gonzalo Montiel, Nemanja Gudelj, Marcao, Alex Telles; Iván Rakitic, Joan Jordan, Oliver Torres; Jesús Navas, Erik Lamela, Isco.