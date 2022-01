Ancelotti: “Nos quedamos un día más de vacaciones”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fue crítico tras la caída de su equipo por 1 – 0 frente al Getafe

No está conforme. Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, fue duro con su equipo tras la derrota frente al Getafe por la Liga de España. El conjunto blanco cayó por la mínima diferencia y el estratega italiano no se guardó nada: “Nos quedamos un día más de vacaciones”, aseguró.

Ancelotti expresó lo siguiente con respecto al desempeño del equipo: “Hemos tenido una reacción los primeros diez minutos, después hemos estado más nerviosos, hemos perdido balones y hemos perdido los duelos. Regalamos el gol con un jugador que habitualmente destaca mucho en el aspecto defensivo”.

Además, dijo una frase muy dura dirigida a los futbolistas: “No hay mucho que decir de este partido salvo que nos hemos quedado un día más de vacaciones. No ha sido el equipo de antes de Navidad, menos concentración y compromiso. No merecíamos perder, el empate era justo, pero has regalado un gol que significa una derrota”.

Por otra parte, se refirió al arbitraje del cotejo: “El árbitro no ha sido determinante. Me enfadé porque terminamos la primera parte con dos amarillas, una para mí que juro no he hecho falta y la otra para Rodrygo cuando creo que se pudieron sacar más amarillas”.

Por último, reveló que no fue fácil preparar este partido después de las fiestas de fin de año: “No me preocupa que se corte la racha. Preparar estos partidos tras el periodo de Navidad con jugadores que viajan no es fácil pero hablar de esto sería buscar excusas. No hemos jugado bien, no merecíamos ganar, pero tampoco perder”.