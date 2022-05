Ancelotti: “Si el Madrid quiere que me quede 10 años más, me quedo”

El entrenador tiene claro que, después del cuadro merengue, es muy probable que diga adiós.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, que acaba de ganar LaLiga Santander con el Real Madrid, asumió que tras esta segunda etapa en el club blanco probablemente se retire.

“Después de esta etapa en el Real Madrid probablemente me retire, pero si el Real me quiere aquí diez años, estaré otros diez años”.

Admitió Ancelotti en una entrevista con Prime Video

“Me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión… Nunca he ido a Australia; nunca he ido a Río de Janeiro. Me gustaría visitar a mi hermana más a menudo”, señaló. También habló sobre una ‘retirada a medias’, en la que pasase a una selección y dijo rotundamente que “Benzema ganará el Balón de Oro”.

Asimismo, el entrenador muestra su deseo de dirigir una selección. “Ciertamente no para esta Copa del Mundo”, declaró Ancelotti en la entrevista. “[Pero] la Copa Mundial del 2026, ¿por qué no? Me encantaría, claro. Canadá lo ha hecho muy bien”.

Ancelotti y el Real Madrid se coronaron apenas el fin de semana, a falta de cuatro jornadas, tras vencer al Espanyol de Barcelona. Ahora el conjunto merengue se enfoca en la semifinal de la Champions League ante el Manchester City.