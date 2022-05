Real Madrid clasificó a la final de la Champions League

Karim Benzema le dio la clasificación al cuadro madrileño la final de la UEFA Champions League.

¡Fiesta blanca! Real Madrid venció por 3-1 a Manchester City y clasificó a la final de la Champions League con un resultado global de 6-5.

Al partir con desventaja por 4-3 ante los citadinos, el cuadro local salió a proponer desde el primer minuto pero, pese a tener grandes chances, el marcador no se abrió hasta el segundo tiempo.

El primer gol llegó en los pies de Mahrez en el minuto 73 y, pese a que los siguientes minutos los de Pep Guardiola pudieron aumentar la ventaja, finalmente Rodrygo aprovechó sus oportunidades y anotó un doblete entre los minutos 90 y 91. Con esto, la llave se emparejó por 5-5 y se forzó el tiempo suplementario.

Durante los 90 minutos del tiempo reglamentario, las cosas no salieron como quiso el conjunto blanco. No obstante, el ‘Gato’ sabía que no podía faltar a su cita con el gol y, tras un centro raso de Rodrygo, se adelantó a Rúben Dias dentro del área para forzar la pena máxima a favor de los ‘merengues’.

Finalmente, Real Madrid pudo clasificar a la gran final de la Champions League y se medirá ante Liverpool el próximo 28 de mayo.