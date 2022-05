Ancelotti sobre Mbappé: “Estamos pensando ahora en ganar la 14”

Carlo Ancelotti, director técnico de Real Madrid, en conferencia de prensa le preguntaron sobre Kylian Mbappé, pero él no quiso hablar ese tema

Carlo Ancelotti, director técnico de Real Madrid, en conferencia de prensa le preguntaron sobre Kylian Mbappé, pero él no quiso hablar ese tema. El estratega italiano señaló que ahora está enfocado en ganar la final de la UEFA Champions League.

“El madridismo está ilusionado con la Champions y nosotros estamos pensando ahora en ganar la 14. Nadie me pregunta por esto porque no voy por la calle. Voy a Valdebebas, al coche y a mi casa. Voy a alguno de los buenos restaurantes que tiene Madrid, pero me preguntan por la final”, aseguró Ancelotti en conferencia de prensa.

Asegura que aún no define el equipo titular en la final de dicho certamen: “No tengo duda del 11 titular que va a empezar jugando. Mi única duda es quiénes van a ser más importantes: si los que empiezan o los que acaben el partido”.

Roberto Mancini, director técnico de la Selección Italiana, en conferencia de prensa recordó la eliminación de la ‘Azurra’ en el repechaje mundialista a manos de Macedonia. Además el estratega italiano se refirió al duelo de la Finalissima ante Argentina.

“Ha pasado un mes desde el repechaje y la decepción sigue presente. Lamentablemente hay momentos en que las cosas no salen como uno quiere y no hay nada que uno pueda hacer al respecto”, comentó Mancini.