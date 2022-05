Mancini: “Ha pasado un mes desde el repechaje y la decepción sigue presente”

Roberto Mancini, director técnico de la Selección Italiana, en conferencia de prensa recordó la eliminación de la ‘Azurra’ en el repechaje mundialista a manos de Macedonia

Roberto Mancini, director técnico de la Selección Italiana, en conferencia de prensa recordó la eliminación de la ‘Azurra’ en el repechaje mundialista a manos de Macedonia. Además el estratega italiano se refirió al duelo de la Finalissima ante Argentina.

“Ha pasado un mes desde el repechaje y la decepción sigue presente. Lamentablemente hay momentos en que las cosas no salen como uno quiere y no hay nada que uno pueda hacer al respecto”, comentó Mancini.

Por otro lado, habló sobre la Finalissima frente a la albiceleste: “Será una linda final. Como hicimos en el partido ante Turquía. Algunos jugadores tendrán la oportunidad, pero, si están todos disponible, la base estará integrada por los que ganaron la Euro. Este partido se dio porque ganamos la Copa de Europa”.

Mancini también comentó sobre la presencia de Insigne e Immobile, quienes se retiraron de la selección tras perder el repechaje ante Macedonia: “Ambos estarán presentes, al menos para el partido con Argentina. Veremos qué sucede después de eso, pero este es el plan. No hay tantas opciones para elegir ahora”.

Carlo Ancelotti, director técnico de Real Madrid, en conferencia de prensa le preguntaron sobre Kylian Mbappé, pero él no quiso hablar ese tema. El estratega italiano señaló que ahora está enfocado en ganar la final de la UEFA Champions League.

“El madridismo está ilusionado con la Champions y nosotros estamos pensando ahora en ganar la 14. Nadie me pregunta por esto porque no voy por la calle. Voy a Valdebebas, al coche y a mi casa. Voy a alguno de los buenos restaurantes que tiene Madrid, pero me preguntan por la final”, aseguró Ancelotti en conferencia de prensa.