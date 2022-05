Barreto sobre Cristal: “Este partido que viene es muy importante”

Gerson Barreto, mediocampista de Universitario, habló sobre el encuentro que enfrentarán a Sporting Cristal por la fecha 15 de la Liga 1 Betsson

Gerson Barreto, mediocampista de Universitario, habló sobre el encuentro que enfrentarán a Sporting Cristal por la fecha 15 de la Liga 1 Betsson. El futbolista nacional señaló que este partido será muy importante en está temporada.

Asegura que siempre espera ser titular en todos los partidos: “Me he mantenido enfocado esperando la oportunidad que me toque ser titular. No sé si voy a arrancar o no pero si me toca voy a dar lo mejor y si no, a apoyar al compañero que esté. Este partido que se viene es muy importante por la magnitud en las posiciones que estamos”, dijo el futbolista.

Sobre el juego colectivo crema cuando les toca ser local: “Cuando jugamos de local hemos estado elaborando bastante, nos ha faltado un poco de meterle en ese tramo final pero lo venimos trabajando en la semana para que el arco se pueda abrir más”.

Agregó: “Lo más importante es el planteamiento que hagamos nosotros y ver cómo contrarrestar las virtudes del rival”

Finalizó su entrevista, mandado un fuerte mensaje a la hinchada de Universitario: “Que nos sigan apoyando, su aliento es muy importante para el equipo, que vayan y llenen al estadio porque estamos en una posición que nos pone a punto si ganamos”.

Deportivo Municipal recibirá en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador a Alianza Lima por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. Los ‘Ediles’ mediante un comunicado por sus redes sociales, confirmó la presencia de las ambas hinchadas en el estadio.