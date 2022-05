Paolo Guerrero sobre su convocatoria para el repechaje: “No sé si me van a llamar o no”

Paolo Guerrero, capitán de la ‘Blanquirroja’, habló sobre su posible convocatoria en la Selección Peruana, para así jugar el repechaje

Paolo Guerrero, capitán de la ‘Blanquirroja’, habló sobre su posible convocatoria en la Selección Peruana, para así jugar el repechaje. El atacante nacional confesó como está recuperándose de esta dura lesión.

“La rodilla me está respondiendo bien. Lo dije desde un principio, he venido aquí para trabajar, para sentirme bien hasta que yo encuentre un equipo. De la rodilla clínicamente estoy bien, me viene respondiendo súper bien”, manifestó el Depredador tras culminar sus entrenamientos.

Asegura que no sabe si será llamado o no para jugar el repechaje ante Emiratos Árabes Unidos o Australia: “No sé si me van a llamar o no, me mantengo en actividad porque necesito jugar. En Estados Unidos me dieron el alta médica para volver a los entrenamientos. Hoy hice trabajo reducido, ayer hice trabajo con pelota, me voy sintiendo bien”