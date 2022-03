Ancelotti: “Tenemos que hablar con el club del tema de las renovaciones”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló luego de la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al PSG

Ancelotti expresó lo siguiente sobre Mbappé: “Si le aplaudieron cuando visitó San Siro con la Roma Sí, me pasó. Habitualmente cuando jugaba en el Milán, al ir a Roma me aplaudían. No por la calidad, sino por otras cosas. Los aficionados del fútbol quieren ver a los jugadores con calidad, buenos, que son ejemplos para los otros”.

Además, agregó que el equipo está enfocado en los objetivos: “Ha sido más que lo deportivo emocional, ambiental… La afición empujó al equipo y eso, a nivel emocional, fue muy muy bonito y muy muy importante. En el Bernabéu tenemos un ambiente que nos ayuda en partidos importantes. Estoy muy contento por ver la felicidad de los madridistas”.

Por otra parte, habló de lo que se le viene al equipo: “Camavinga es el presente y el futuro de este club. Está bastante claro, para él y para nosotros. El día que Modric, Casemiro y Kroos sean mayores, tendremos a Camavinga, a Valverde, a los jóvenes que están en el Castilla, como Antonio Blanco… Tenemos el relevo ideal para estas leyendas del club”.

Por último, añadió que: “No me pidáis que diga cómo veo a Courtois. Para mí es el mejor portero del mundo, pero soy parte interesada. Carvajal y Mendy también me lo parecen en su puesto. Si dices eso de Courtois, tienes que romper el carnet de periodista, de entrenador, de lo que sea”.