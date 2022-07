André Carrillo: “Me gustaría llegar a Alianza estando en buen nivel y no solo para retirarme”

André Carrillo, futbolista peruano, habló sobre su futuro regreso a Alianza Lima y señaló que desea venir con buen nivel

Asegura que el factor clave fue el DT del Al-Hilal: “El entrenador me convenció de este proyecto y fue una decisión muy acertada en mi carrera porque preferí estar en el equipo más grande de Asia, en vez de de jugar en un club pequeño que pelee el descenso en la Premier League. Más allá del dinero, acá he ganado muchos títulos. Yo no tengo que hacer lo que otras personas quieren que haga”.

Sobre el nivel del fútbol peruano en este 2022: no sigo mucho el torneo peruano pero el nivel no es muy alto. No es el nivel de Asia ni Europa y eso lo sentimos cuando llegan jugadores del torneo peruano a la Selección, que si bien son los mejorcitos y tienen calidad, aún les falta algo”.

Sobre su futuro regreso a Alianza Lima: “No sé hasta cuándo juegue porque eso lo va a determinar el cuerpo y las ganas que uno aún pueda sentir de ir a los entrenamientos, pero creo que 4 o 5 años más seguiré fuera del país. ¿Si me gustaría retirarme en Alianza? Me gustaría llegar a Alianza estando en buen nivel y no solo para retirarme porque sé quien soy y, seguramente, me van a abrir las puertas. Me gustaría llegar y a lo mejor ganar un título y darle una alegría a la gente blanquiazul como lo hizo Jefferson (Farfán).