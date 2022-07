Carrillo: “No porque Gareca se vaya, los jugadores vamos a renunciar a la Selección”

André Carrillo, atacante peruano, habló sobre la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana

“Yo de momento, sin saber nada y sin hablar con Christian (Cueva), digo que es falso que él quiera renunciar a la Selección. No creo que por el hecho que Gareca no continúe. Los jugadores vamos a tomar la decisión de dar un paso al costado. Si quieren dar el paso al costado es porque quieren aprovechar el tiempo para estar libre. Porque ya no sienten que suman a la Selección”, dijo Carrillo en diálogo con Full Deporte con Eddie Fleischman.

Agregó: “En lo personal, yo quiero continuar en la Selección. Soy feliz cuando me convocan porque también mi familia aprovecha en ir a verme al estadio. Yo quiero seguir alegrando a la gente y estoy seguro que todos piensan lo mismo. Con todo respeto, el ‘profe’ Gareca ya no va a continuar pero no por eso van vamos a renunciar a la Selección. La vida sigue. Yo en el fútbol tuve entrenadores que me amaron el doble que Gareca y cuando se fueron tuve que continuar, esto es así. Por eso no hay por qué enojarse o poner caras largas. Acá simplemente hay que darle todas las facilidades para que el nuevo entrenador cumpla bien con su trabajo”

Sobre la salida del ‘Tigre’: “En el fútbol suelen pasar estas cosas siempre, ya me pasó anteriormente con técnicos que me han dirigido. Sin duda el profe Gareca es un personaje muy querido después de todo lo que consiguió con nosotros. Y entiendo que el pueblo no esté contento con la decisión tomada pero también tenemos que ver la otra parte. Son negociaciones que a veces no llegan a concretarse. Más allá de ello, Gareca es una persona que nos posicionó a todos nosotros en el más alto nivel. Yo estoy muy agradecido con él y todo su comando técnico”.

Sobre su reemplazo en partido ante Australia: “Ese día, yo quería continuar en el campo ayudando al equipo tal vez con alguna asistencia o anotando un gol. Incluso, 30 segundos antes, el ‘profe’ me preguntó si estaba bien y le dije q sí. Sin embargo pasó un minuto y me sacó. Y fue ahí donde le dije ‘hace un minuto me preguntó. Le dije que estaba bien y ahora me saca’. Son cosas que pasan en un partido, pero siempre hubo un respeto con él”.

Sobre su nivel en las últimas Eliminatorias: “Me hubiese gustado terminar como comencé. Pienso que tuve un buen inicio porque daba asistencias, anotando goles y creaba situaciones en ofensiva. Luego bajé mi nivel , pero siempre me sentí contento de apoyar al equipo para llegar al repechaje”.