Renzo Garcés agradeció a Gareca: “Me dio la oportunidad de estar en la Selección”

Renzo Garcés, defensor de la U. César Vallejo, lamentó la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana

Renzo Garcés, defensor de la U. César Vallejo, lamentó la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana. El zaguero nacional asegura que aprendió bastante con el ‘Tigre’ y ahora espera hacerlo realidad.

“Me ha dado la oportunidad de poder cumplir uno de mis sueños de poder estar en la selección, así que estoy muy agradecido con él por la oportunidad, pero esto es fútbol, la vida continúa”, comentó Garcés en Gol Perú.

Garcés lamentó la salida de Gareca de la Blanquirroja: “Creo que fue una pena grande. En el poco tiempo que he podido estar yo, hay algunas personas que te impactan en los pocos tiempos que te conocen, y creo que el profesor Gareca es uno de los buenos entrenadores que he podido conocer y excelente persona que me ha impactado”.

Finalizó su entrevista confesando que aprendió bastante con el ‘Tigre’: “Con la seriedad que trabaja. Es un profesional al cien por ciento y eso en cada entrenamiento se veía reflejado. La intensidad con que se entrena. Eso me queda grabado y lo que he podido aprender bastante de este comando técnico”.