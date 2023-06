Andrés Andrade todavía no se recupera de su extraña lesión

El refuerzo colombiano de Alianza Lima, Andrés Andrade, seguirá siendo baja en el equipo de ‘Chicho’ Salas tras más de un mes de lesión.

El ‘Rifle’ Andrade no volverá pronto a los terrenos de juego con Alianza Lima. Al principio, se pensaba que el colombiano de 34 años se perdería hasta más de 3 meses por la lesión de su rodilla. Luego, en las últimas semanas se le veía con normalidad participando con sus compañeros en los entrenamientos, por lo que se esperaba que no fuera tan grave. Sin embargo, según el periodista deportivo, Alfredo Ccasa Godoy, le recrudeció la lesión al jugador cafetero. Por lo pronto, el Departamento Médico de la institución blanquiazul lo evaluará nuevamente.

“El más ilusionado en volver a jugar, soy yo. El tiempo de recuperación sería antes de lo esperado, a pesar de que es un tema de rodilla y siempre es complicado. Me siento bien, inclusive, ya hice fútbol, que era lo que más temor tenía, pero me siento bien”, declaró Andrés Andrade a Willax TV antes del partido de Alianza Lima vs Atlético Grau.

Lee:

Ahora el pronóstico de la recuperación de Andrés Andrade podría ser dentro de un par de semanas. No obstante, en el comienzo de su lesión se creía que Andrade debía someterse a una operación en su rodilla. Esto lo podría apartar por mucho más tiempo y se perdería prácticamente todo el Torneo Clausura. Pronta recuperación para el campeón de la Concachampions 2015/16.

Caso Christopher Olivares

El goleador de Deportivo Municipal, Christopher Olivares, estaba cerca de llegar al Club Cienciano. Sin embargo, el futbolista peruano quería firmar un contrato de 6 meses con los cuzqueños quienes no aceptaron sus condiciones. Al parecer poner el nombre de Alianza Lima en la pelea por el ‘Zancudito’ sería una estrategia para meter presión a ‘El papá’. Se sabe que el equipo victoriano no se reforzaría este año, o al menos no ficharán a más delanteros.