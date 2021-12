Andrés Mendoza: “Yo quería ir a Alianza pero no se pudo”

Andrés Mendoza, exfutbolista peruano, reveló que de joven quería fichar por Alianza Lima, pero se dio cuenta que no había cupos disponibles y por eso jugó por Sporting Cristal.

Andrés Mendoza, exfutbolista peruano, reveló que de joven quería fichar por Alianza Lima, pero se dio cuenta que no había cupos disponibles y por eso jugó por Sporting Cristal. Él comentó que tenia un primo que jugaba en el cuadro blanquiazul.

Sin embargo no se pudo concretar el fichaje por Alianza Lima ya que los cupos eran limitados y ya estaban agotados. Por eso su tío lo llevo a las canteras de Sporting Cristal y así logró jugar por los celestes.

“Yo quería ir a Alianza Lima porque tenía un primo que jugaba ahí. Pero ya no había cupo disponible y un tío me llevó a probarme a Sporting Cristal. Ahí conocí al profesor Alberto Gallardo y me quedé”, comentó el ‘Cóndor’ en una entrevista para el canal televisivo GOLPERÚ.

El exjugador de la selección peruana, comentó cuando enfrentó al cuadro victoriano pudo anotarle dos goles. Y al terminar el encuentro, su primo le hizo conocer que el fuel autor de los goles de Sporting Cristal pero al parecer no le gusto al DT blanquiazul.

“Cuando enfrenté a Alianza Lima anoté dos goles, y mi primo le dijo a su entrenador que yo era el que quería llevar. El técnico renegó, pero ya estaba todo hecho con Sporting Cristal”, finalizó.