Cavani llegaría al Barcelona, según Christian Martin

Al parecer, todo estaría encaminado para que Edinson Cavani deje el Manchester United y se convierta en el nuevo delantero del Barcelona.

No es mentira que Barcelona viene atravesando un momento complicado. Incluso, cuando muchos esperaban que le gane a Boca Juniors por la Maradona Cup, los ‘azulgranas’ no pudieron ante el equipo argentino. Ya en penales, los de Xavi Hernández no estuvieron finos y se quedaron con nada.

Por este motivo, el pedido de los hinchas del Barça es que para el cierre de temporada 2021-2022, lleguen refuerzos y se asegure también el pase para la próxima edición de Champions League. Xavi Hernández es consciente de que con los jugadores en ataque que tiene en el plantel, no es suficiente.

Desde tierras españolas y argentinas, señalaron que el DT del Barcelona ya le dijo a la directiva que se fiche a Edinson Cavani. Además, según el periodista Christian Martin, el jugador tendría pie y medio en el cuadro catalán.

Martin informó que solo hay unos “temas o chequeos médicos” que deben resolverse (problemas en el tendón), pero una vez haya recuperación, solo será cuestión de acuerdo entre el Manchester United y Barcelona para que el fichaje se haga oficial.