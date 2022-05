Ángel Cayetano: “Luego del clásico el equipo quedó dolido”

Ángel Cayetano, mediocampista de Universitario, analizó la victoria por 1-0 ante Atlético Grau por la fecha 12 de la Liga 1 Betsson

“Luego del clásico el equipo quedó dolido, luego jugamos bien contra Boys. Ayer sumamos los tres puntos y ya estamos pensando en el siguiente partido”, sostuvo en RPP.

Agregó: “En fútbol siempre duele perder un clásico. Pero también se trata de revanchas y hay que seguir enfocado en lo que nosotros tenemos como objetivo, esto no termina acá”.

Cayetano señala que tiene buena relación con el profe Araujo: “El profesor Araujo es una persona de la casa. Conoce la interna del club y nos hemos adaptado a la idea que tiene él, jugar con intensidad y proponer”.

Agregó: “El profesor tomó la decisión de colocarme atrás como defensor central. Por ahora he tratado de hacer lo mejor posible para poder aportar en el equipo”.

Asegura que ahora que tiene más seguridad: “Cuando jugaba como volante no me sentía tan preciso con la pelota, me sentía impreciso. Pero no creo que haya sido una carga, siempre tengo el mismo carácter para jugar, sé que estoy en un equipo grande”

Finalizó su entrevista, recordando como vivió este feo momento de los hinchas cremas presionando a los futbolistas en el entrenamiento: “Lo del ingreso de la hinchada son cosas que pasan en equipos grandes. Fue la primera vez que me pasó y no lo veo desde el lado del miedo, sino de continuar trabajando y poder salir campeón”.