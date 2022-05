Valverde: “Estamos convencidos de lo que estamos haciendo”

Marcio Valverde, mediocampista de Alianza Atlético, habló el buen momento del equipo que actualmente es líder de la Liga 1 Betsson

Marcio Valverde, mediocampista de Alianza Atlético, habló el buen momento del equipo que actualmente es líder de la Liga 1 Betsson. El volante nacional señaló también como ha levantado su nivel a comparación del año pasado.

“En el convencimiento que hemos tenido, en el trascurso de las fechas se nos fueron dando los resultados a base de trabajo y eso te da más confianza. Hemos perdido partidos que nos han dolido mucho pero que no nos sacaron del camino por el que estamos yendo. El equipo se supo levantar y seguimos ahí. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo, sabemos que aún no hemos ganado nada pero esperamos lograr grandes cosas este año. Vamos partido a partido porque el torneo es complicado”, comentó en entrevista para Radio Ovación.

Sobre su nivel comentó: “El año pasado pasé situaciones que me golpearon un poco en lo personal y familiar. Y no me recuperé, no fue un buen año, lo dije, soy muy autocrítico y sé que el año pasado no fue bueno para mí y quería una revancha como cualquier persona. Me propuse eso, en las vacaciones entrené todos los días, quería llegar bien a la pretemporada y eso me ha permitido estar compitiendo bien con mis compañeros y eso le suma mucho al grupo porque aporto mucho al equipo, quiero seguir disfrutando y haciendo bien las cosas”.

Finalizó su entrevista hablando sobre como se encuentra el equipo, que actualmente es líder de la tabla de posiciones: “Nosotros ahorita estamos en Alianza Atlético y en una buena posición pero nos ha tocado estar del otro lado y cuando juegas contra el puntero le quieres ganar. Vamos a seguir haciendo bien las cosas, siempre hay cosas por corregir y mejorar y siempre es mejor corregir en los triunfos. Ahora la ‘U’ también viene de ganar, creo que será un partido muy bonito”.