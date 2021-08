Angel Comizzo: “No me voy conforme para nada”

El entrenador de Universitario de Deportes, mostró su inconformidad tras la dura caída (3-1) de los ‘cremas’ ante Mannucci.

Universitario de Deportes las vio negras en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson, al caer 3-1 ante el Carlos Mannucci. Aunque el cuadro ‘crema’ marcara la superioridad al inicio del encuentro, con un tanto de Hernán Novick, el equipo ‘carlista’ reaccionó en la segunda mitad del partido y dio vuelta al marcador en el Miguel Grau.

Finalizado el cotejo por le tercera fecha, el director técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, se mostró insatisfecho por el resultado, lamentando la derrota y reconociendo que hubo fallas que no deben cometerse si se enfoca a proyectos más grandes.

“Recién manifestaba que quiero ser un poco cauto, estar más tranquilo para analizar todo de la mejor manera. No es fácil asimilar una derrota ante tanto despliegue de fútbol, de equipo y todo lo que ha mostrado en el campo de juego. Pero el fútbol se gana con goles, no me voy conforme para nada”, manifestó el argentino para RPP.

Asimismo, Ángel Comizzo, se proyecta al próximo encuentro frente a Sporting Cristal el martes 3 de agostos a las 7:30 pm: “Trataremos de jugar contra Cristal de la mejor forma posible. Hay que dar vuelta a la página esta misma noche y empezar a preparar el equipo para el martes”.