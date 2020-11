Perú recibe a Argentina por las clasificatorias en un duelo muy complicado para los incaicos. Gareca todavía no sabe lo que es ganarle a Argentina. Buscará en este buen presente cosechar algunas unidades ante una selección albiceleste que no tiene su mejor rendimiento. Esto se refleja en las apuestas deportivas en Perú.

¿Cómo es la historia en las Eliminatorias?

Por las clasificatorias Perú no logra ganarle a Argentina desde hace 35 años. En aquella oportunidad fue previo al Mundial de México 1986 y como local. Históricamente a la selección incaica se le ha complicado ganarle a Argentina.

Por las eliminatorias han jugado 18 veces, 9 en Perú y 9 en Argentina. Este próximo duelo será aquí en Perú y es dónde mejor le ha ido a la selección. Es que de los 18 duelos, solamente se pudo ganar en 2 ocasiones. Ya lejanos en el tiempo, décadas del 60 y 80, ambos partidos de local.

Pero lo positivo es que en Lima hace 16 años que no se pierde ante la Argentina. Es que son 3 los empates consecutivos que se han dado. Además, contando los partidos de visita son 4 en los últimos 6 jugados.

Año 2008 1 a 1 en Lima

Año 2009 derrota 2 a 1 en el Monumental

Año 2012 1 a 1 en Lima

Año 2013 derrota 3 a 1 en el Monumental

Año 2016 2 a 2 en Lima

Año 2017 0 a 0 en La Bombonera

La era Gareca

Desde que asumió en 2015 sólo jugó dos partidos ante Argentina, ambos por las clasificatorias. Uno como local y el restante como visitante, los dos terminaron en empate. Lo que deja un saldo positivo para el entrenador argentino ante la selección de su país.

Es por esto que las apuestas deportivas en Perú dan como favoritos a los rioplatenses. Pero se muestra una clara diferencia entre jugar en Lima o jugar en Buenos Aires. Gareca logró empatar por dos goles por bando en octubre de 2016 y luego empató sin goles de visitante.

Esa actualidad tan favorable para el seleccionador, hace que los dividendos para la selección peruana no sean tan negativos.

¿Cómo le ha ido a Messi?

El astro argentino nunca le pudo ganar a Perú por clasificatorias jugando en Lima. La última victoria de Argentina se dio en el año 2004, fue sin la pulga en la selección visitante. De los tres partidos que se han jugado en territorio incaico Messi jugó 2 y no pudo ganar ninguno.

Tampoco le ha convertido goles por eliminatorias jugando en suelo peruano. Cosa que pesa en las apuestas deportivas en Perú que tienen un aliciente más con este dato. Además, en un equipo Messi-dependiente es complicada la situación para Argentina. Que si quiere ganar deberá encontrar un andamiaje colectivo que rodee al número 10 y no que quede solo.

Además la pulga no llega en tan buen momento anímico en su club, algo que se vio reflejado en las primeras fechas. Donde no logró dar todo su potencial y la albiceleste lo extraño.

Perú recibió 6 goles en las primeras dos fechas, algo que debe mejorar y más ante Argentina que es de los países que más goles le ha convertido por eliminatoria. Con un total de 27, siendo 10 de esos en la capital peruana.

Recuento histórico

Desde que se enfrentaron por primera vez en el año 1941 ambas selecciones han disputado 50 partidos en 4 modalidades diferentes. Además de los duelos por las clasificatorias a los mundiales, se han enfrentado por Copas Américas, amistoso y Copa del Mundo. Siendo este último una goleada de Argentina 6 a 0 en su Mundial en el año 1978.De los 51 duelos, Perú solo logró ganar en 5 ocasiones. Además de los dos por eliminatorias, el conjunto incaico ganó 3 duelos en Copas Américas, nunca pudiendo derrotar a Argentina en amistosos.

Los restantes 46 partidos cuentan con 14 igualdades y 32 victorias albicelestes. En materia de festejos de gol, la historia marca la diferencia entre una de las potencias de América y la selección peruana.

Perú le ha logrado convertir a Argentina 45 goles, un promedio de 0.9 por juego. Mientras que ha recibido la suma de 102 tantos de parte de Argentina, un promedio exacto de 2 goles por partido.

Resumiendo

Las diferentes casas de apuestas ven a la selección argentina como la favorita a quedarse con los tres puntos. Un duelo que promete ser muy entretenido y que además promete tener goles.

Es por eso que si debes apostar algo para este encuentro. Más allá del 1×2, podrías arriesgarte con un under over 2.5 por encima de los dos goles. Dada la media de goles por partido de los albicelestes y la posibilidad de Perú de poder marcar en casa. De los últimos 10 partidos como local, Perú convirtió 15 goles y solo no anotó ante Brasil en noviembre de 2016.

Pero si todavía no estás decidido por qué apostar o en qué casa realizar la misma aquí te dejamos algunas opciones para ganar. Tal vez las más recomendadas son Betfair, Spin Sports o Betsson para realizar tus apuestas deportivas en Perú.

El promedio de los dividendos en estas tres casas varía, pero todos tienen un candidato claro: