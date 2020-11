Mourinho sobre Stuivenberg: “No me hace sentir cómodo”

José Mourinho manifiesto su inquietud porque Bale deberá disputar la UEFA Nations League.

José Mourinho se mostró preocupado porque Bale fue convocado por la selección de Gales. Además, Albert Stuivenberg, asistente en el Arsenal, formará parte del cuerpo técnico que dirigirá la selección galesa. Por ello, el técnico del Tottenham realizó unas polémicas declaraciones en las que insinúa que en Gales no va a cuidar a Gareth Bale. ¡Por la rivalidad con el Arsenal!

También, ‘The Special One‘ lamentó que no sea la leyenda del Manchester United quien dirija la selección galesa. Porque con Giggs, ya habían conversado sobre Bale. Por ser un jugador muy especial por su enorme importancia tanto en el Tottenham como en la selección.

“No es Giggs el responsable de estos partidos y lo lamento porque en los últimos encuentros [de la selección galesa] me llamó, estábamos hablando de Ben Davies e intercambiamos algunas opiniones sobre la situación, pero ahora lo que hablamos no sucederá”, comentó José a la prensa inglesa.

“Los partidos de selecciones nacionales deben tener entrenadores que sean exclusivamente para ellos y no entrenadores que trabajen para otros clubes. Con Giggs compartimos opiniones y esa situación probablemente no se v a producir esta ver. El hecho de que uno de los entrenadores sea técnico del Arsenal no me hace sentir cómodo. Honestamente es así”, agregó José Mourinho.

Por último, Ryan Giggs fue detenido por presunta violencia de género y por eso no se sentará en el banquillo en este parón. Por consiguiente, sus ayudantes Robert Page y Stuivenberg serán los que tomen el mando. Un dato interesante es que el segundo ayudante no solo se dedica a aconsejar a la leyenda del Manchester United. Sino que también es ayudante de Mikel Arteta en el banquillo del Arsenal.