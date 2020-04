Arango sueña con Argentina o Brasil

Colombiano asegura que ese es su sueño jugar en esos dos países

En una transmisión en vivo de sus redes sociales, el colombiano Johan Arango que juega en Binacional, aseguró que desea pronto emigrar a una liga mejor. “Qué increíble sería jugar en Sao Paulo, Flamengo, River Plate o Boca Juniors”, afirmó.

También fue muy sincero respecto a su presente futbolístico, admitiendo que sería mejor y jugaría en Europa de no ser por sus actitudes. “Debido a la indisciplina no llegué más lejos, tengo mucho fútbol para dar. La verdad es que estaba muy loco”, indicó ‘Arangol’.

Finalmente, comentó que la Sampdoria se lo pudo llevar. “Sampdoria me ofreció 3 millones de euros, pero el dueño de mi pase, Once Caldas, pidió 5 millones y al final no me vendieron. Pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas”, dijo ‘Guarango’.