“Gracias a ‘Ñol’ iba a jugar en Boca”

Jesús Rabanal confiesa que Julio César Falcioni aprobó su contratación, pero por diferencias económicas no se hizo.

El defensor de Carlos Stein, Jesús Rabanal, habló sobre su carrera futbolística y las posibilidades que tuvo en el extranjero. “Gracias a las referencias de Nolberto Solano yo iba a jugar en Boca. Ya estaba todo arreglado, incluso el director técnico en ese entonces, Julio César Falcioni, había dado el visto bueno a mi llegada. En el tema económico se cayó todo. En Inglaterra no me quedé porque la federación exigía un mínimo de participación en la selección nacional”, aseguró el popular “Charra”.

Además, habló del club en el que pasó más tiempo, Universitario. “Viví cosas lindas en la “U”, pero me tocó estar en el momento económico más difícil. No me pagaban puntual y hasta ahora me adeudan 7 meses, pero aún así daba la vida por el equipo”, dijo Rabanal.

Por otro lado, comentó que estuvo a muy poco de retirarse del fútbol cuando jugaba en Sport Rosario en el 2017. “Tomé una decisión apresurada al anunciar mi retiro momentáneo. Esa lesión que tuve me deprimió mucho, pues no entendí que era un proceso y me desesperaba por jugar. Pero siempre estaré agradecido por los amigos que me dio el fútbol”, finalizó.