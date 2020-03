Araujo para rato

Peruano extendió contrató por un año más con Emmen de Holanda

El defensa Miguel Araujo reveló que extendió su vínculo con el Emmen de Holanda por

un año más, es decir, se queda hasta mediados del 2022.

“Me siento muy feliz en el club. He renovado contrato por un año más, es decir me

quedo hasta mitad de año del 2022. Con sacrificio uno logra lo que tanto anhela y jugar en una liga competitiva me ayuda mucho para seguir creciendo“, dijo la ‘Fiera’ en Movistar.

Araujo atraviesa un buen momento en su club, y en Holanda, aseguran que será

convocado a la bicolor.