El zaguero peruano, Miguel Araujo, tuvo declaraciones sobre el arribo de dos compañeros peruanos a su equipo en los Países Bajos

Miguel Araujo renovó con el FC Emmen de la Eredivisie por dos años más, tras conseguir volver a primera división el año pasado. En esta oportunidad compartirá equipo con dos compatriotas: Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez, de quienes pudo alcanzar mayor detalle sobre su llegada:

“Con el técnico hablamos un poquito de Fernando Pacheco y me pidió si podría venir y jugar, a lo que respondí que de todas maneras. Ha sido titular con Sporting Cristal, no ha tenido problemas y no cualquiera se va a Brasil. Creo que en la liga neerlandesa les va a ayudar mucho, a él y a Gonzalo Sánchez”, indicó el central de la Selección Peruana a TVPerú Deportes.

En relación a su renovación de contrato con el cuadro neerlandés, detalló que prefirió quedarse con el equipo tras conseguir el ascenso, a pesar de tener otras ofertas:

“A Dios gracias, hay trabajo, renové dos años más con ofertas, porque tenía oportunidades de México, la MLS y Japón, pero el fútbol en los Países Bajos es importante, voy a estar en una de las ligas top de Europa y quiero mantenerme. Así que yo feliz de renovar”.

Con respecto a la relación que tiene con el dueño del Emmen, el back habló sobre la buena química que existe entre ambos:

“La relación con el presidente del club sí es diferente. Encontré a un directivo muy abierto, con un corazón muy noble, que las veces que me ha tocado conversar con él es una persona 10 puntos”, indicó el jugador nacional.

Por último, el defensa indicó lo que desea obtener esta temporada con su equipo: “Mi objetivo es pelear cupo para la Europa League, tratar de mantenernos en la liga en una buena posición y después, si Dios quiere, por mi esfuerzo, saltar a otra liga top”, culminó

También puedes leer: