Árbitros de Malta son designados para el Perú vs Nueva Zelanda

La selección peruana dio a conocer a la terna arbitral que se encargará del partido amistoso ante Nueva Zelanda,

FIFA designó una terna arbitral de Malta para el amistoso entre la Selección Peruana y Nueva Zelanda que se jugará el próximo 5 de junio en Barcelona.

Por ello, la FIFA anunció que el Ishmael Barbara será el árbitro encargado del duelo. Le acompañarán Roberto Vella (1er asistente), Duncan Sultana (2do asistente) y Malcolm Spiteri (4to árbitro), todos de Malta.

Ishmael Barbara, de Malta, fue elevado como juez internacional por la UEFA ante la FIFA en el 2021. A sus 28 años, solo una vez fue árbitro principal en una competencia de clubes, el FH vs. Sligo Rovers por la Conference League. A nivel de selecciones, estuvo a cargo de partidos en los Europeos Sub 17 y Sub 21. Después sus labores fueron principalmente como cuarto árbitro.

El técnico Ricardo Gareca dará a conocer este viernes la lista de convocados de la Selección Peruana para afrontar el repechaje por un cupo al Mundial Qatar 2022. Como sabemos, Australia o Emiratos Árabes Unidos será el rival del equipo nacional; sin embargo, antes afrontará otra prueba: el amistoso contra Nueva Zelanda.

El partido a jugarse el 5 de junio en Barcelona servirá como preparación para ambas selecciones, que deben afrontar repechajes para el Mundial de Qatar 2022