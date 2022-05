Barcos tras la eliminación: “Nos han tocado rivales difíciles”

Alianza Lima suma 28 partidos sin conocer la victoria en Copas Libertadores.

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, señaló que el equipo se hace responsable de los malos resultados acumulados en la Copa Libertadores.

“Nos duele mucho no poder ganar, nos ha tocado rivales difíciles, somos responsables de los resultados, llegamos y no concretamos, ellos llegan y concretan. No es casualidad, hay que seguir trabajando, hay mucho por mejorar y seguro en un futuro todo va a mejorar”,

Expresó Barcos en conferencia.

Asimismo agregó, “Nos duele no poder salir de esta situación internacionalmente, en el torneo local venimos bien, motivados, pero a nivel internacional te topas con otra realidad, son equipos diferentes, situaciones diferentes y no lo hemos sabido sobrepasar. En algunos partidos hemos estado cerca, en otros no tanto, este es el primero que perdemos por diferencia de dos goles. Lo tomo como una buena experiencia para todos, este es un grupo unido que viene trabajando mucho. Si el próximo año estamos en una Copa, que esto sirva de experiencia”.

“Quiero agradecerle a la gente, estuvieron siempre con nosotros independientemente de los resultados. El hincha de Alianza no es resultadista, siempre acompaña y por eso tiene la grandeza que tiene. De los resultados nosotros nos hacemos cargo, nos hacemos cargo de esa mochila y ojalá la podamos cortar lo más rápido posible, no es fácil pero haremos lo posible”, finalizó.