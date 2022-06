Archimbaud: “Estamos muy concentrados en las 3 finales, nuestro objetivo es salir campeones”

Jean Pierre Archimbaud, mediocampista de FBC Melgar, habló sobre el liderato del cuadro rojinegro en este Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson

Jean Pierre Archimbaud, mediocampista de FBC Melgar, habló sobre el liderato del cuadro rojinegro en este Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El volante nacional señaló que desean derrotar a Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Néstor (Lorenzo) es un entrenador y estratega a la vez. Siempre se anticipa a lo que va a pasar el día del partido, te suma mucha tranquilidad porque te da mucha información del rival y su forma de juego. Su trabajo nos permite saber a qué nos vamos a enfrentar y nos da otra visión para enfrentar las circunstancias que se pueden dar durante el partido. Además, cuenta con el respaldo de un gran comando técnico”, confesó el ‘Chocherita’ en entrevista con ONCE.

Sobre el líder del cuadro rojinegro: “El capitán es Bernardo Cuesta y no solamente por llevar la cinta en el brazo. Él lleva un liderazgo positivo y si bien no te voy a decir dónde, me ha tocado también tener otro tipo de liderazgos por eso lo valoro mucho más. Cuesta lidera con el ejemplo porque es muy trabajador, pero también se da tiempo para la joda, cada cosa tiene su momento y él sabe equilibrarlo con su experiencia futbolística y su calidad humana”.

Finalizó su entrevista hablando el enfrentamiento de octavos de final ante Deportivo Cali por Copa Sudamericana: “Sabemos que viene de la Libertadores, que estuvo a un paso de eliminar a Boca y que es un equipo complicado, pero ahorita aún no lo hemos analizado a fondo, pero en el uno a uno todo puede pasar, será clave hacer un partido inteligente de visita para definirlo en Arequipa con nuestra gente. Estamos muy concentrados en las tres finales que nos tocan en la Liga 1 porque nuestro objetivo es salir campeones”.