Archimbaud: “Quiero jugar en el extranjero”

El futbolista del Melgar también desea seguir siendo convocado.

Jean Pierre Archimbaud debutó con la selección peruana frente a Colombia, la fecha pasada de Eliminatorias. El mediocampista de Melgar brindó una entrevista a Gol Perú, en donde indicó sus objetivos y el momento que se encuentra viviendo. El volante del Dominó desea salir del Perú en busca de nuevos retos.

“Cumplí un sueño, que era poder estar en la selección. Obviamente, no me conformo y quiero mucho más. Uno de esos sueños es que me sigan convocando de manera habitual, y el otro también es poder jugar en el extranjero. Siento que aún estoy en edad de poder hacerlo. Parece mentira, pero, hoy por hoy, la edad es un número nada más, y el que está preparado para poder jugar es el que va a hacerlo. Siento que la disciplina y el trabajo están por encima del talento”, fueron las palabras del jugador de Melgar.



“Vivirlo desde adentro es una sensación única. Entrar a la cancha y defender a tu país es una sensación indescriptible. Dios quiera que puedan venir aún muchos más partidos con la selección y que primordialmente podamos sumar de a 3, que es lo que queremos para así poder conseguir objetivos importantes”, indicó.

Cuando le consultaron sobre los jugadores que enfrentó en la fecha doble pasada, Archimbaud respondió: “No me di cuenta en ese momento, solo estaba enfocado en poder ayudar a la selección, pero después entras en razón. Enfrenté a James, Luis Díaz, Moisés Caicedo, Enner Valencia, por mencionar futbolistas históricos de ambas selecciones. Tienen mucha calidad, eso es innegable. Pero el futbolista peruano también está en capacidad de competirles y poder ganarles. El comando técnico es bastante bueno y los compañeros se portaron bien conmigo”.

