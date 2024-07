Argentina vs. Colombia: Se paraliza América

• Argentina se mide ante Colombia a las 7 de la noche en la final de la Copa

Argentina se enfrentará a Colombia a las 7 de la noche en la gran final de la Copa América Estados Unidos 2024. El partido se llevará a cabo en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami.

Ambos equipos están en las mismas condiciones para ganar el torneo. Argentina llegó a esta final invicta y jugando una tanda de penales ante Ecuador. Mientras que Colombia ganó sus dos partidos en la fase eliminatoria, demostrando un fútbol espectacular.

No obstante, el conjunto de Néstor Lorenzo es de los más llamativos del torneo. Le hicieron cara a una Brasil paupérrima y eliminó a uno de los principales candidatos, Uruguay, con un jugador menos. Muy aparte de esto, el conjunto cafetero es el más efectivo de este torneo, al haber anotado un total de 12 goles en sus 5 partidos disputados, mientras que Argentina pegó el grito de gol en 8 ocasiones.

Posibles Alineaciones

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis MacAllister; Lionel Messi, Julian Álvarez, Ángel Di María

DT: Lionel Scaloni

COLOMBIA

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Mateus Uribe, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Diaz; Jhon Córdoba

DT: Néstor Lorenzo

“Hasta que no dé más”. Lio aseguró que seguirá en la selección hasta que sienta el momento de salir

Horas antes de disputar una nueva final de la Copa América con la selección argentina, Lionel Messi aseguró que está “mejor” físicamente respecto a anteriores ocasiones.

“En la final me voy a encontrar mejor. Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. En el último partido ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después y en la final me voy a estar mejor”, comentó Messi

Cuando le consultaron si podría ser su última final, Messi sostuvo que “En estos momentos no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba”.

Cabe recalcar que está será la quinta final que Lionel Messi jugará en la Copa América.