Jesse Marsch: Este torneo es tan profesional

El técnico de Canadá, Jesse Marsch, se pronunció sobre los problemas en la Copa América.

Tras la eliminación de la selección de Canadá, a manos de Argentina, relegándolo a jugar el partido por el 3er y 4to puesto, el técnico de la selección canadiense, Jesse Marsch, dio declaraciones sobre su experiencia vivida en esta Copa América y alzó su voz de protesta tras los problemas suscitados en las semifinales.

“Vi, no vi toda (la conferencia de Bielsa), pero vi parte de sus comentarios. Estoy de acuerdo con algunas cosas y estoy en desacuerdo con otras. Este torneo no fue profesional para mí, demasiados problemas con el trato”, fueron las palabras del actual técnico canadiense.

Es necesario que los principales actores se pronuncien al respecto y hagan notar su enojo para que un torneo tan mítico como es la Copa América, no pierda esa esencia que lo hace bonito. No dejemos que el negocio, que el dinero sea lo primordial y busquemos siempre la competencia leal.

Posteriormente, también se pronunció sobre los actos de violencia que se vivieron en la otra semifinal entre uruguayos y colombianos. “Vi lo que pasó tras el partido, seguro que no hubiéramos querido ver a la familia de estos chicos estar en esa situación”, sostuvo Jesse Marsch.

“Nosotros recibimos insultos racistas, en directo y en redes sociales, en todo el torneo. Nos trataron como ciudadanos de segunda clase. Yo quiero representar a nuestro país, nosotros representamos a nuestro país y hemos jugado duro y con agresividad. Nos han acusado los técnicos rivales de cruzar la línea por ser demasiado duros”, agregó el estratega.

Es sabido que el fútbol genera pasiones muchas veces que no se pueden controlar, pero no podemos olvidar el fin por el que el fútbol fue creado. El fútbol siempre fue un deporte que une a la gente y depende mucho también de nosotros, los que estamos en la tribuna, que esto se dé como tal. ¡Que no muera el fútbol!