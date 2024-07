Alianza Lima: Víctor Guzmán, joven promesa sin oportunidad

El delantero Víctor Guzmán de tan solo 18 años, no cuenta con oportunidades para mostrarse.

Es conocido que actualmente, Alianza Lima, adolece de goles, a pesar de que cuenta con una larga lista de delanteros como Hernán Barcos, Pablo Sabag, Cecilio Waterman y Franco Zanelatto quien también a sido utilizado en esa posición y ahora, ante la salida de Gabriel Costa, hay habladurías que van por más jugadores pero, ¿Y las divisiones menores?

Hay fuertes rumores del regreso de Kevin Quevedo. Esto está casi hecho y también se encuentra en carpeta Matías Succar pero con menos expectativa. En base a esto, Alianza se llenaría de jugadores para la parte de arriba y la pregunta que se hacen todos es, ¿Tan mal estamos con nuestras reservas?

Si bien Alianza Lima es un equipo de exportación que a vendido a importantes jugadores a grandes equipos como es el caso de Jefferson Farfan, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y André Carrillo, ya hace buenos años que no damos el golpe en mesa de vender a otro jugador de tal nivel.

Bajo este contexto, nos crea la interrogante, porque no nos fijamos en nuestras canteras y nos distraemos buscando en uno u otro jugador que no lo conocemos y no sabemos cuanto nos va a rendir. Sería una moneda al aire traerlo y apostar que no se lesione y entre en una mala racha.

Es imperativo trabajar más con lo nuestro, con nuestros juveniles y ahí tenemos el caso de Víctor Guzmán, joven delantero de 18 años que mide 1.91 cm y que no a tenido oportunidad de mostrarse con el conjunto blanquiazul a pesar que es constantemente llamado a la selección peruana en todas sus categorías.

Tenemos a un muchacho de la casa, de los nuestros, que hemos trabajo con él, que sabemos sus virtudes y sus defectos y, ante cualquier circunstancia, como podemos ayudarlo pero parece que no lo ven. La apuesta del equipo peruano siempre es ver a extranjero o alguien que no venga en buen momento pero ¿Y lo nuestro? ¿Para cuando?