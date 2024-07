Argentina: Lionel Messi dio unas palabras sobre su retiro del fútbol

El astro argentino Lionel Messi, declaró sobre su próximo retiro.

No hay palabras que puedan describir el nivel que mostró, muestra y mostrará Lionel Messi pero también hay que ser sinceros que con 37 años de edad, ya está muy cerca del retiro profesional para poder dedicarle más tiempo a su familia y, de una vez por todas, disfrutar de todo lo que logró.

“En estos momentos no me gusta pensar más allá… estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”, mencionó Messi.

Por otro lado, Lionel, habló sobre la actual selección argentina y como ve de aquí a un futuro a los nuevos valores. Como es conocido, Argentina viene con un recambio generacional de a pocos con jugadores como Garnacho, Claudio Echeverri, Nico Paz, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Puedes leer:

“Es una generación muy joven. (Algunos) fueron campeones de América, del Mundo… tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera con la selección por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje. Para mí, lo fundamental, es tener un buen grupo. A partir de ahí pueden llegar los logros”, fueron palabras de Leito.

De esta manera, Lionel Messi, está jugando su última Copa América y en un par de años jugaría lo que será su último mundial ya con 39 años de edad. Cuando llegue ese momento, solo nos quedará ponernos de pie para aplaudir con los ojos casi llorosos y despedir a un jugador que nos deleitó con su juego y nos alegró la vida. ¡Gracias Leo!