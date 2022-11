Arley Rodríguez se despidió de Alianza con emotivo video

Si bien las redes oficiales de Alianza Lima aún no lo confirman, el delantero colombiano dio a conocer su salida del equipo blanquiazul

Los grones no contarán con el delantero colombiano para el 2023. A pesar de su buen rendimiento en los últimos encuentros del Clausura, no le renovarán el contrato.

“Salgan de Instagram, quiero estar solo. Eternamente agradecido de parte de mi familia”, se lee en el mensaje de Rodríguez junto al video que recopila varios momentos del jugador colombiano vistiendo la camiseta blanquiazul en estos dos años.

ALIANZA DEBERÁ BUSCAR REFUERZOS:

Es importante recordar que el contrato de Arley Rodríguez culminó a finales de esta temporada. El área deportiva decidió no renovarle, pese a que el jugador reiteró en muchas oportunidades que tenía el deseo de continuar en La Victoria. El ex Universidad César Vallejo jugó 61 partidos vistiendo la camiseta de Alianza Lima tanto en la Liga 1 y Copa Libertadores. En total marcó ocho goles y jugó 2477 minutos.

LOS ÍNTIMOS SE REFUERZAN PARA LA COPA:

Alianza Lima venció a Melgar en Matute por 2-0 y se convirtió en bicampeón del fútbol peruano. Los íntimos lograron el título nacional por segunda vez consecutiva. Ahora, están en la búsqueda de refuerzos para afrontar de la mejor manera la próxima temporada. El cuadro blanquiazul tiene doble competencia, el torneo local y la Libertadores.