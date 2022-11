Ureña: “Estos años fueron buenísimos para mi carrera, jugué tres Libertadores seguidas”

Rodrigo Ureña, flamante refuerzo de Universitario de Deportes, manifestó sus deseos de ser campeón con los cremas y sobre su presente futbolístico

Rodrigo Ureña, flamante refuerzo de Universitario de Deportes, manifestó sus deseos de ser campeón con los cremas y sobre su presente futbolístico. El cuadro crema continúa reforzando su plantel para afrontar el torneo local y la Copa Sudamericana. A la llegada de Ureña, se suman Pérez Guedes, Ancajima y Rivera.

“Estos tres años fueron buenísimos para mi carrera. Jugué tres Copa Libertadores seguidas y en el último año clasifiqué a octavos de final. Quedé campeón con ambos equipos. Dejé bien parado al fútbol chileno, al profesionalismo y por cómo nos desenvolvemos fuera de la cancha”, declaró el volante en ADN Deportes sobre su paso por el fútbol colombiano.

GRANDES OBJETIVOS PARA LA U:

Y sobre sus objetivos, el jugador de 29 años, indicó: “Mi meta es poder quedar campeón del fútbol peruano. Donde he ido he tenido la posibilidad de levantar títulos, espero que esta no sea la excepción. Toca trabajar muy duro y hacer las cosas bien de forma silenciosa, como ha sido mi forma de trabajar”.

UNIVERSITARIO PINTA FUERTE:

Siguen los anuncios en Universitario. Los cremas se enfocan para lo que será la Liga 1 2023 y este jueves anunciaron al peruano José Rivera como su más reciente fichaje. Además, se oficializaron las llegadas de Hugo Ancajima, José Luján y, anoche, llegó el volante chileno Rodrigo Ureña.