Ureña: “Mi meta es poder ser campeón del fútbol peruano”

El nuevo mediocampista chileno de la ‘U’, Rodrigo Ureña, confesó que le gustó mucho el proyecto que tienen los merengues de cara al 2023. El cuadro crema continúa reforzando su plantel para afrontar el torneo local y la Copa Sudamericana. A la llegada de Ureña, se suman Pérez Guedes, Ancajima y Rivera.

Consultado por qué aceptó fichar por Universitario, Ureña contó: “Me motivó el proyecto deportivo y el convencimiento que tuvieron para llevarme al club. Llegaron a Colombia a buscarme muy convencidos. Universitario de Deportes reúne muchas cosas que me gustan: es un equipo grande, tiene buenas canchas y un estadio propio”.

El mediocampista chileno dio sus primeras palabras como jugador merengue y aseguró que mostrará el carácter que lo caracteriza en el video de presentación. “En los países donde jugué, siempre demostré mi garra y coraje en la cancha, y en Universitario de Deportes, el más grande del Perú, no será la excepción. Porque en un club tan importante e histórico, no hay peros que valgan. Soy Rodrigo Ureña y vengo a darlo todo por la camiseta”, comentó Ureña.

UNIVERSITARIO QUIERE EL TÍTULO NACIONAL:

Y sobre sus objetivos, el jugador de 29 años, indicó: “Mi meta es poder quedar campeón del fútbol peruano. Donde he ido he tenido la posibilidad de levantar títulos, espero que esta no sea la excepción. Toca trabajar muy duro y hacer las cosas bien de forma silenciosa, como ha sido mi forma de trabajar”.

UNIVERSITARIO PINTA FUERTE:

Siguen los anuncios en Universitario. Los cremas se enfocan para lo que será la Liga 1 2023 y este jueves anunciaron al peruano José Rivera como su más reciente fichaje. Además, se oficializaron las llegadas de Hugo Ancajima, José Luján y, anoche, llegó el volante chileno Rodrigo Ureña.