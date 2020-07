Arreglaron con el Rubio

Alianza Lima llegó a un acuerdo con el delantero chileno

Parece que por fin Alianza Lima tendrá un nueve de raza. Se trata de Patricio Rubio, quien llegó a un acuerdo con el cuadro ‘blanquiazul’ tras extensas conversaciones. TODO SPORT, pudo conocer que las conversaciones con el atacante están muy avanzadas, pues tendría que pasar algo muy raro para que el futbolista no firme con el elenco ‘grone’. No obstante, este diario también conoció que la señora del jugador, se encuentra embarazada, algo parecido a lo que ocurrió con el jugador Herrera, pero en este caso, no sería de impedimento para que el futbolista venga.

Cabe resaltar que el atacante llegaría en el próximo vuelo humanitario. El jugador dejará Everton de Chile para unirse a las filas de Mario Salas, ya que fue el propio entrenador chileno que lo pidió. El contrato será de un año y medio y se espera que rinda lo suficiente para ser adorado en la Victoria.

De esta manera, se descarta un posible fichaje de Luciano Pons o Bernardo Cuesta, quienes estaban en agenda, pero sus opciones son mínimas, sin mencionar que ya andan en conversaciones con otros clubes de afuera.