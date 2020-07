Bus de la selección ayudó en Covid 19

Hizo más de 200 viajes con personal de EsSalud para atender a contagiados

Varios clubes han prestado sus instalaciones para atender a los infectados por COVID-19 y además, el ómnibus oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que transporta a la selección peruana realizó más de 200 viajes que trasladaron a brigadas médicas hacia Grupo 8 para los viajes al interior del país, a la Villa Panamericana y las más de 77 campañas de donación de sangre.

Este transporte de la Selección de Médicos Peruanos de EsSalud es el símbolo nacional de esta lucha contra esta pandemia, durante los más de 100 días de la Emergencia Sanitaria Nacional y continuará siéndolo. Registra en total 964 horas de trabajo y un total de 3650 personas transportadas. Esto ha sido posible gracias al convenio que hay entre el Seguro Social, la FPF y la empresa DERCO.

El conductor del bus, Richard Sarria, aseguró que no ve a sus tres hijos desde que inició la Emergencia Sanitaria Nacional. “Desde que comenzó la pandemia yo no voy a mi casa, yo me quedo en la VIDENA, tengo asignada una habitación, también guardamos el bus allí y estamos disponibles a cualquier hora y llamado, incluso de madrugada”, señaló.