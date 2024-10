Arturo Vidal: “No le veo rumbo a la selección”

Arturo Vidal se refirió a su selección y mostró su molestia al no ser llamado para los partidos de la fecha doble

Ricardo Gareca y Arturo Vidal siguen siendo noticia a nivel mundial, esta vez fueron una vez más por las polémicas declaraciones del volante de Colo Colo. La selección de Chile enfrentará a Brasil y Colombia con el objetivo de salir del penúltimo lugar de las clasificatorias.

Arturo Vidal mostró su negatividad por el presente del equipo de Ricardo Gareca: “No le veo rumbo a la Selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias“.

También señaló quienes debieron ser llamados por el técnico argentino: “Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección, la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No se explica que el ‘Huaso’ siendo el último capitán no sea convocado“.

Finalmente, el futbolista de 37 años explicó su molestia al no ser considerado por Ricardo Gareca para la Copa América y el proceso clasificatorio: “Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta. Hablé cinco minutos con él y nunca más hablé con él, nunca más me llamó“.

Chile lleva atravesando un momento complicado en las eliminatorias sudamericanas y recibirá este jueves 10 de octubre a la difícil Brasil, a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). Luego tendrá que visitar a Colombia en la ciudad de Barranquilla, el partido está programado para el martes 15 de octubre, desde las 3:30 de la tarde.