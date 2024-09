Ricardo Gareca habla sobre la situación de Chile

El Tigre indicó que no atraviesa un buen momento en el país, pero no en lo deportivo.

Ricardo Gareca, actual entrenador de Chile, reconoció que si bien a nivel personal su estadía en el país sureño ha sido positiva, en lo deportivo los resultados no han acompañado. El equipo ocupa el noveno puesto en las eliminatorias sudamericanas tras tres derrotas consecutivas, dos de estas al mando del actual director técnico.

“En lo personal, sí, la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas las comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados. Entonces, en ese aspecto, no la estoy pasando bien”, fueron las palabras del Tigre, en una entrevista con el programa La Mesa del Fútbol.

Lee también:

Cuando fue entrenador de Perú, el Flaco dejó fuera a Pizarro y a Vargas. Por ello, y debido a que no convocó a Vidal y Medel, se tiene la idea de que el entrenador argentino busca hacer algo similar en La Roja. “Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No fui con ninguna intención en particular. La única intención que tengo es clasificar al Mundial”, señaló.

Sobre la situación actual del equipo chileno, Gareca dijo: “Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás. Siempre Chile ha sido competitiva, lo que pasa es que le costó. Entonces, es volver a encontrarse y que aspire a volver a estar en un mundial. Son protagonistas en las competencias que les ha toca disputar”

“Es un proceso con dos mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo, seguramente, a replantear algunas cosas futbolísticas y quienes son los jóvenes que pueden sumarse. Están en ese proceso. Tienen un proceso de ver y de encontrar, y cuanto antes puedan hacerlo para dar resultados”, finalizó.

Descubre más: Selección Peruana descendió en el ranking FIFA