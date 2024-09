Vidal: “La prensa echa a perder el fútbol”

El Rey Arturo cuestionó la ausencia de Gary Medel.

Chile cayó 2-1 ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. Tras este duro resultado, Arturo Vidal explotó contra la prensa chilena. Además, criticó las convocatorias de Ricardo Gareca. El Rey Arturo no ha sido convocado últimamente, ¿creen que luego de todo lo que ha dicho, vuelva a “La Roja”?

“La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos que podrían haber sido buenos. Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca hubiese cambiado a Berizzo. Como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, se le fue toda la prensa encima. La prensa es un asco, lo único que hacen es echar a perder el fútbol”, fueron las palabras del jugador chileno, en su última transmisión en vivo mediante la plataforma de Kick.

Algunas personas comentaban la falta de futbolistas, el exjugador del Barcelona dijo: “Tenemos jugadores. Al Mundial del 98 fueron puros jugadores de Colo-Colo y la U. Zamorano, que estaba afuera, sale, los demás, todos de Chile. ¿Cómo Gary (Medel) no va a estar en esta selección si está en Boca? Tienes que tenerlo en la selección, porque va a aleonar a todos. Los muchachos necesitan apoyo y consejos después de la derrota ante Argentina.”

Más allá del momento de calentura, Vidal le brindó respaldo la actitud de algunos de sus compañeros. “Darle apoyo a los muchachos. Corren, meten, se la juegan toda, pero a veces no alcanza solo con eso”, añadió.

De igual forma, el futbolista de Colo-Colo sintió la derrota. “Estoy sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar como estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma de decisiones, se respeta porque es el entrenador de la selección, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, añadió.

