Diego Dorregaray es sancionado tras los incidentes en el Colo Colo-Universitario

Diego Dorregaray estaba dentro de la lista de convocados para jugar la disputa amistosa ante Colo Colo

Diego Dorregaray recibió sanción porque habría agredido a los miembros de seguridad chilenos en medio de la gresca que aconteció el miércoles veintiseis de junio entre hinchada de Colo Colo y Universitario, todo lo mencionado ocurrió previo al cotejo de carácter amistoso entre ambos equipos, que terminó suspendido.

Diego Dorregaray estaba coordinado para que sea uno de los suplentes que posteriormente, en su debido momento, ingresen en el encuentro entre Colo Colo y Universitario, el cual se iba a dar con el propósito de que sirva como preparación para el inicio del Torneo Clausura.

No obstante, no se terminó dando el partido amistoso por razones que si bien no están exactamente relacionadas al fútbol, el deporte del balonpie puede ejercer sus reglas. Sucedió cuando todo el buen ambiente futbolístico que había, se vio afectado por una trifulca entre presuntos fanáticos tanto del cuadro chileno como del peruano.

Entonces, mientras se daba el caos, de acuerdo a lo informado por Universitario en un comunicado que emitió después de acontecerse los hechos, Dorregaray fue apoyo para dos personas, una madre y su hijo, quienes se encontraban en peligro y no se presentaba la ayuda necesaria.

Sin embargo, la autoridad chilena lo acusa de agresión a sus oficiales, por ello el delantero crema se presentó en la Comisaría de Macul para mencionar sus descargos de lo que había pasado, para que luego se le determinara la prohibición de ingresar al estadio Monumental (de Colo Colo), suspensión condicional y alguna otra medida cautelar más.

