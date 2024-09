¡Ricardo Gareca confía ciegamente en sus muchachos!

Ricardo Gareca, asegura que tienen plantel y pelearán hasta el final, así la gente no confíe.

Una gran llegada a Chile fue la que tuvo el profesor Ricardo Gareca, quienes confiaban en sus conocimientos para que conduzca el barco que lleve a “la roja” al mundial pero todo dio un giro de 180 grados, poniendo en tela de juicio la continuidad del profesor, ante los malos resultados. Ante esto, se pronuncio el director técnico.

“Uno está acostumbrado a la presión. Todos los muchachos permanentemente en sus clubes lo tienen, yo toda la vida fui deportista, todas estas situaciones las hemos vivido muchas veces, no hay mucho margen. Nada es definitivo, pero es importante ganar por ser locales”, declaró Ricardo Gareca.

El “tigre” es consiente que cogió una selección que rápidamente pide resultados pero, al igual que en Perú, todo conlleva un proceso y está en la búsqueda de darle otra cara a Chile para que pueda tener jugadores que le sirvan de para un futuro. Gareca, sigue firme en su decisión y no descansará hasta lograrlo.

“Siempre vamos a salir a buscar el resultado, depende de muchas circunstancias. Es un grupo que se está conformando. Nos guste o no, Chile está en un proceso. Hubo muchos que jugaron su primer partido de este nivel en River. Lo he hecho antes, lo haré ahora. Nos sobra confianza en los muchachos, no tengo problema en convocar o poner de titular a alguien sin experiencia, están preparados y buscan esa oportunidad. Estamos en ese proceso de afianzamiento de una búsqueda de un grupo compacto, competitivo, y se le presentan oportunidades a los muchachos”, finalizó Ricardo Gareca.

El día de hoy, Chile, recibirá en condición de local a una envalentonada Bolivia que viene de golear a Venezuela por 4-0 y querrá reconfirmar su buen momento dando el golpe. “La roja” por su parte, querrá hacer respetar la casa y quedarse con los tres puntos que los llenarían de confianza para lo que resta de las Clasificatorias. ¡A jugar!